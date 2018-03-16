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На севере Волгограда ночью неизвестные сожгли «УАЗ» администратора кафе «Лагуна»
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На севере Волгограда ночью неизвестные сожгли «УАЗ» администратора кафе «Лагуна» 

v1.ru 11 часов назад
Фото: v1.ru
В Тракторозаводском районе Волгограда ночью пожарные тушили припаркованный возле кафе «Лагуна» автомобиль. Отечественный «УАЗ Патриот» горел по всей площади в салоне. Автомобиль был подожжен нарочно и принадлежит администратору кафе.
О том, что автомобиль администратора «Лагуны» загорелся не сам по себе, а ему в этом кто-то помог, установили сразу после того, как удалось сбить пламя. Специалисты обнаружили на месте сразу несколько улик.
— 15 марта около кафе «Лагуна» на площади Дзержинского в Тракторозаводскоим районе Волгограда произошло возгорание автомобиля «УАЗ Патриот» 2010 года выпуска, принадлежащего администратору кафе, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате возгорания выгорел салон. С места происшествия изъяты пластиковая бутылка со следами термического воздействия и фрагмент обшивки со следами ГСМ. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.
В конце февраля в Дзержинском районе Волгограда двое мужчин под покровом ночи подожгли дорогой внедорожник владельца сети быстрого питания «Бон Аппетит» Артема Татосяна. Toyota Land Cruiser была подожжена прямо у ворот его собственного дома. Сам Артем Татосян не подозревает, кому был выгоден этот поджог. Бизнесмен не исключает, что это дело рук коллекторов, которые охотятся за его родственниками.
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