На севере Волгограда ночью неизвестные сожгли «УАЗ» администратора кафе «Лагуна»

В Тракторозаводском районе Волгограда ночью пожарные тушили припаркованный возле кафе «Лагуна» автомобиль. Отечественный «УАЗ Патриот» горел по всей площади в салоне. Автомобиль был подожжен нарочно и принадлежит администратору кафе.

О том, что автомобиль администратора «Лагуны» загорелся не сам по себе, а ему в этом кто-то помог, установили сразу после того, как удалось сбить пламя. Специалисты обнаружили на месте сразу несколько улик.

ГУ МВД — 15 марта около кафе «Лагуна» на площади Дзержинского в Тракторозаводскоим районе Волгограда произошло возгорание автомобиля «УАЗ Патриот» 2010 года выпуска, принадлежащего администратору кафе, — сообщили V1.ru России по Волгоградской области . — В результате возгорания выгорел салон. С места происшествия изъяты пластиковая бутылка со следами термического воздействия и фрагмент обшивки со следами ГСМ. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.