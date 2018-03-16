Жуткое ДТП на трассе под Томском. Погибла женщина 

Трагический дорожно-транспортный инцидент произошел на девятом километре дороги Новомихайловка — Итатка. Водитель автомобиль ВАЗ, двигаясь со стороны поселка Рассвет в сторону Томска, не справился с управлением и на полном ходу протаранил KIA cee'd. В результате погибла женщина-пассажир ВАЗа, а виновник аварии с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На данный момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской области.