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Жуткое ДТП на трассе под Томском. Погибла женщина
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Жуткое ДТП на трассе под Томском. Погибла женщина 

РИА «ФедералПресс» 21 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагический дорожно-транспортный инцидент произошел на девятом километре дороги Новомихайловка — Итатка. Водитель автомобиль ВАЗ, двигаясь со стороны поселка Рассвет в сторону Томска, не справился с управлением и на полном ходу протаранил KIA cee'd. В результате погибла женщина-пассажир ВАЗа, а виновник аварии с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На данный момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской области.
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