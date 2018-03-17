На трассе Оренбург — Самара Daewoo столкнулась с пожарной машиной

Дорожная авария произошла сегодня, 17 марта, рано утром на трассе Оренбург Самара . Там столкнулись пожарная машина и иномарка.

Сообщение о ДТП поступило на пульт Центр управления кризисными ситуациями около половины девятого утра. Всё случилось на 238 км трассы Оренбург — Самара между населенными пунктами Дмитриевка и Новоалександровка Бузулукского района. На место аварии по тревоге выехали спасатели. Место ДТП огородили.

В 9:30 Daewoo Nexia ехала в попутном направлении и врезалась в пожарный автомобиль.

В результате дорожного происшествия один человек получил травмы. Его на скорой отвезли на осмотр в городскую больницу Бузулука.