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Музей восковых фигур превратился в комнату страха
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После пожара музей восковых фигур превратился в комнату страха 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Центральном парке Красноярска сгорели выставка восковых фигур, комната страха и комната смеха. Видеозапись с места инцидента опубликовал «Проспект мира».
На кадрах показаны частично оплавившиеся восковые фигуры российских императоров и политических деятелей на фоне почерневших стен. У одной из скульптур не оказалось половины лица, часть одежд и интерьера сгорела.
Пожар в красноярском парке произошел ночью в пятницу, 16 марта. Сначала загорелись несколько павильонов рядом с аллеей, после чего огонь перекинулся на подсобное помещение, стены и крышу комнаты страха. Общая площадь возгорания составила 155 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительная версия случившегося — поджог.
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