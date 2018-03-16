В Екатеринбурге запретят парковку на улицах в районе ЦПКиО 

Ограничения введут уже на этой неделе, об этом сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал».
Парковки на трех улицах Октябрьского района будут запрещены с 16 по 18 марта. При этом под запрет каждый день будут попадать разные участки дорог. Так, 16 марта ограничение коснется улицы Мичурина от Декабристов до Тверитина. 14 марта — Тверитина от Восточной до Луначарского и 18 марта парковка будет запрещена на Машинной, в районе дома №40.
Как сообщили в администрации Октябрьского района, запрет будет введен из-за предстоящей уборки снега. Это поможет быстро и без препятствий избавиться от выпавших осадков. Так как главной проблемой дорожных рабочих остается транспорт, припаркованный с нарушениями вдоль обочин дорог и в парковочных «карманах», предназначенных только для временной, а не ночной стоянки. Ну а те машины, которые все-таки останутся на улицах, будут эвакуировать.
Напомним, на этой неделе стало известно о том, что парковку запретят еще на пяти улицах Екатеринбурга. Ограничения введут уже в первой половине этого года. Дорожный знак «Остановка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор» установят на улице Паровозников от Соликамской до дома №74 на Минометчиков, на участике от Теплоходного проезда до дома № 23 по улице Автомагистральной, на улице Победы со стороны Народного фронта за 100 метров перед улицей Бакинских комиссаров, на проезде вдоль дома № 25 на улице Рощинской, а также на Сибирском тракте от Кольцовского тракта, 80 метров в сторону здания № 13 корпус 1 по Кольцовскому тракту.