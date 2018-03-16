В Екатеринбурге запретят парковку на улицах в районе ЦПКиО

Ограничения введут уже на этой неделе, об этом сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал»

Парковки на трех улицах Октябрьского района будут запрещены с 16 по 18 марта. При этом под запрет каждый день будут попадать разные участки дорог. Так, 16 марта ограничение коснется улицы Мичурина от Декабристов до Тверитина. 14 марта — Тверитина от Восточной до Луначарского и 18 марта парковка будет запрещена на Машинной, в районе дома №40.

Как сообщили в администрации Октябрьского района, запрет будет введен из-за предстоящей уборки снега. Это поможет быстро и без препятствий избавиться от выпавших осадков. Так как главной проблемой дорожных рабочих остается транспорт, припаркованный с нарушениями вдоль обочин дорог и в парковочных «карманах», предназначенных только для временной, а не ночной стоянки. Ну а те машины, которые все-таки останутся на улицах, будут эвакуировать.