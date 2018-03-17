Сотрудники МЧС устроили флешмоб, съехав на лыжах со склона Чегета

На Чегете пожарные и спасатели устроили флешмоб на лыжах. Цель акции привлечь внимание отдыхающих к здоровому образу жизни и безопасному поведению в горах, сообщает «МИР 24».

Сотрудники МЧС России совершили массовый спуск на лыжах и сноубордах со склонов Чегета. Спуск с флагами России стартовал с высоты трех тысяч метров. К ним присоединились и многочисленные туристы.

Стоит отметить, что канатно-кресельная дорога горнолыжного комплекса «Чегет» начала работать 55 лет назад, в 1963 году. Склоны Чегета привлекают опытных райдеров со всей России и зарубежья. Гора славится сложными и экстремальными трассами.

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