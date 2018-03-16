Пожарные провели флешмоб на вершине вулкана Ключевая сопка

Мероприятие было приурочено к Всероссийской акции « МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!», сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Восхождение на самый высокий вулкан Евразии (4750 метров) длилось несколько дней. На вершине сотрудники ведомства подняли флаг своего подразделения.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

«Это восхождение было организовано не просто так, а с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Своим примером мы показываем жителям края, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели для того, чтобы оказывать помощь людям, бороться с огнем, противостоять стихии», — рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю Андрей Пахомов.

Он также добавил, что здоровый образ жизни помогает спасателям и пожарным бороться за жизни людей.

Ранее флешмоб провели челябинские спасатели. В полной амуниции сотрудники МЧС встали на коньки, чтобы принять участие в соревнованиях чем-то напоминающие веселые старты — заезды на скорость и перетягивание пожарного рукава.

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