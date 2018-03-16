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«Был слышен сильный грохот»: в Еланском гарнизоне обвалилась крыша жилого дома
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«Был слышен сильный грохот»: в Еланском гарнизоне обвалилась крыша жилого дома 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
В Еланском военном городке в четверг днём обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома № 34. ЧП произошло во втором подъезде.
— Был слышен сильный грохот, — рассказала одна из местных жительниц, — Кто-то слазил на чердак и увидел, что рухнули несколько плит перекрытий. После этого у нас возле дома собралось всё начальство: приехал комдив дивизии, начальник коммунального хозяйства, МЧС из Камышлова, а также сотрудники полиции и военной прокуратуры. Людям из аварийного подъезда предложили временно переселиться в местную гостиницу или казармы. Часть жильцов написали отказные, но некоторые люди уехали.
Женщина пожаловалась, что крыша в их пятиэтажке протекала давно. Года четыре назад её пытались подремонтировать. При этом, из-за хлынувших дождей был затоплен подъезд и обесточен дом. Потопы из-за дырявой кровли периодически случались и в последующие годы.
В коммунальной организации, которая обслуживает жилфонд, не смогли пояснить, когда начнут восстанавливать крышу. Там уточнили, что рухнула только одна плита. За подробными комментариями корреспонденту E1.RU посоветовали обращаться к командованию Еланского гарнизона.
— Да, рухнула плита. Экспертного заключения по признакам аварийности, или наоборот, не аварийности здания, пока нет, — сообщил сотрудник, пожелавший, чтобы его имя осталось неназванным.
ЧП с обрушением кровли недавно произошло и в Екатеринбурге. Ночью 15 февраля рухнули перекрытия в старом доме на Уралмаше. При этом пострадали двое детей.
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