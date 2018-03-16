В тройном ДТП в Переволоцком районе пострадал водитель УАЗ Патриот 

ГУ МЧС по Оренбургской области сообщает о тройном ДТП, случившемся на трассе Оренбург — Самара в Переволоцком районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий УАЗ Патриот, от чего УАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом КамАЗ, от удара с которым УАЗ Патриот оказался в кювете.
В результате аварии пострадал водитель УАЗа, который после оказания ему медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.