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В тройном ДТП в Переволоцком районе пострадал водитель УАЗ Патриот
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В тройном ДТП в Переволоцком районе пострадал водитель УАЗ Патриот 

АиФ-Оренбург 16 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС по Оренбургской области сообщает о тройном ДТП, случившемся на трассе Оренбург — Самара в Переволоцком районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий УАЗ Патриот, от чего УАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом КамАЗ, от удара с которым УАЗ Патриот оказался в кювете.
В результате аварии пострадал водитель УАЗа, который после оказания ему медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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