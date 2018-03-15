Глава ГУ МЧС по региону: «В сгоревшем автосервисе было много машин»

Детали пожара в автосервисе

—Когда прибыли пожарные подразделения прибыли на место ЧП, горел второй этаж. Из-за близости пламя перешло на жилой дом, из которого эвакуировали трех человек.

На месте пожара работали 89 человек, от МЧС 68, и 24 единицы техники, от МЧС —18, — сообщил Олег Бойко.

Также он уточнил, что автомобильное движение по улице Авроры перекрыли своевременно для того, чтобы пожарные могли выполнять свою работу. Администрация района информировала население о ЧП, предупреждая о возможном распространении дыма.

На месте инцидента дежурили медики, полиция, ГИБДД и спасатели.

—Автосервис принадлежит частному лицу. В момент пожара внутри здания находилось значительное количество машин. Сейчас специалисты переписывают номера автомобилей, чтобы завтра организовать работу с владельцами машин. Здесь много самовольных построек, — рассказал глава ГУ МЧС по региону.

Он также отметил, что пожарные работали с максимальной осторожностью, чтобы не отключать от электричества близлежащие жилые дома.