В центре Екатеринбурга сгорел недостроенный киоск для продажи шаурмы

Екатеринбурге возле перекрёстка Малышева — Бажова сгорел павильон для продажи шаурмы. Киоск должен был открыться в скором времени, и внутри него заканчивались отделочные работы. К счастью, возгорание произошло в тот момент, когда никого из людей внутри помещения не было.

Прибывшие на место ЧП спасатели быстро справились с огнём, но пожар нанес павильону серьёзный ущерб: постройка практически полностью выгорела изнутри.

— Огонь, скорее всего, вспыхнул из-за короткого замыкания, потому что пламя разгорелось в том месте, где провода были заведены внутрь киоска, — рассказал свидетель.

Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, пишите нам на почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.

Недавно на Малышева сгорел другой павильон с шаурмой. ЧП случилось буквально через полчаса после того, как этот киоск установили.