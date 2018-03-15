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В центре Екатеринбурга сгорел недостроенный киоск для продажи шаурмы
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В центре Екатеринбурга сгорел недостроенный киоск для продажи шаурмы 

e1.ru 20 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге возле перекрёстка Малышева — Бажова сгорел павильон для продажи шаурмы. Киоск должен был открыться в скором времени, и внутри него заканчивались отделочные работы. К счастью, возгорание произошло в тот момент, когда никого из людей внутри помещения не было.
Прибывшие на место ЧП спасатели быстро справились с огнём, но пожар нанес павильону серьёзный ущерб: постройка практически полностью выгорела изнутри.
— Огонь, скорее всего, вспыхнул из-за короткого замыкания, потому что пламя разгорелось в том месте, где провода были заведены внутрь киоска, — рассказал свидетель.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, пишите нам на почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
Недавно на Малышева сгорел другой павильон с шаурмой. ЧП случилось буквально через полчаса после того, как этот киоск установили.
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