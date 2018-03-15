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В лобовом столкновении под Казанью погибли два человека
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В лобовом столкновении под Казанью погибли два человека 

Казанский репортер 23 часа назад
Фото: Казанский репортер
В лобовом столкновении двух автомобилей на трассе под Казанью два человека погибли и один пострадал. Авария случилась сегодня вечером, около 17.00 на 27 км автодороги Казань-Оренбург в Лаишевском районе Татарстана. По предварительной версии ГИБДД водитель автомобиля ВАЗ-2107 1956 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с с автомобилем Hyundai. Водитель (1956 г.р.) и пассажир (1980 г.р.) автомобиля ВАЗ-2107 после столкновения скончались на месте происшествия. Водитель иномарки доставлен в Республиканскую клиническую больницу.
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