В Татарстане перевернувшийся самосвал раздавил «Ладу» с людьми 

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла сегодня на 38 км автодороги Азеево-Черемшан-Шентала в Новошешминском районе Татарстана. Перевернувшийся самосвал раздавил легковой автомобиль «Лада Калина», в котором выходились люди. ДТП произошло около 15:00. По предварительным данным пресс-службы МВД по РТ водитель автомобиля МАЗ 1982 г.р., не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и перевернулся, опрокинувшись на автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП водитель (1991 г.р.) и пассажир (1967 г.р.) легкового автомобиля скончались на месте происшествия.