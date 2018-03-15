Ещё
В Татарстане перевернувшийся самосвал раздавил «Ладу» с людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане перевернувшийся самосвал раздавил «Ладу» с людьми 

Казанский репортер 23 часа назад
Фото: Казанский репортер
Два человека погибли в результате аварии, которая произошла сегодня на 38 км автодороги Азеево-Черемшан-Шентала в Новошешминском районе Татарстана. Перевернувшийся самосвал раздавил легковой автомобиль «Лада Калина», в котором выходились люди. ДТП произошло около 15:00. По предварительным данным пресс-службы МВД по РТ водитель автомобиля МАЗ 1982 г.р., не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и перевернулся, опрокинувшись на автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП водитель (1991 г.р.) и пассажир (1967 г.р.) легкового автомобиля скончались на месте происшествия.
Казанский репортер: последние новости
Груда кирпичей обрушилась на машину у входа на Казанский авиационный завод При обрушении Казанского авиазавода завалило машину гендиректора предприятия – источник Управляющая компания может быть виновна в отравлении угарным газом в Альметьевске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию246
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе232
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской202
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение