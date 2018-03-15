Префектура СЗАО опровергла информацию о падении рабочих при очистке кровли дома

Информация о падении рабочих при очистке кровли дома в районе Пятницкого шоссе не соответствует действительности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа столицы.

«В ряде СМИ появилась информация о падении рабочих со скатной крыши в районе Пятницкого шоссе. Однако в данном районе отсутствуют скатные крыши. Соответственно, на расположенных на данной территории домах очистка по регламенту не производится», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также была проведена проверка в ГБУ «Жилищник района Митино», которая показала, что сотрудники не получали производственных травм.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что на Пятницком шоссе во время очистки крыши дома от снега упали двое рабочих.