Ещё
Префектура СЗАО опровергла информацию о падении рабочих при очистке кровли дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Префектура СЗАО опровергла информацию о падении рабочих при очистке кровли дома 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Информация о падении рабочих при очистке кровли дома в районе Пятницкого шоссе не соответствует действительности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа столицы.
«В ряде СМИ появилась информация о падении рабочих со скатной крыши в районе Пятницкого шоссе. Однако в данном районе отсутствуют скатные крыши. Соответственно, на расположенных на данной территории домах очистка по регламенту не производится», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что также была проведена проверка в ГБУ «Жилищник района Митино», которая показала, что сотрудники не получали производственных травм.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что на Пятницком шоссе во время очистки крыши дома от снега упали двое рабочих.
Агентство «Москва»: последние новости
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на ул. Крымский Вал Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра в районе Соколиная гора Два человека пострадали в результате столкновения четырех иномарок на Волгоградском проспекте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию251
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе233
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской203
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение