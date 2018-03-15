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В Челябинске сотрудники МЧС провели масштабный флешмоб на коньках
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В Челябинске сотрудники МЧС провели масштабный флешмоб на коньках 

Уральский меридиан 15 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске на территории Парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пожарные-спасатели провели массовый флешмоб на льду, посвящённый Году культуры безопасности.
На катке встретились команды Челябинского и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов, Специализированной пожарно-спасательной части и Учебного центра федеральной противопожарной службы по Челябинской области, областной Поисково-спасательной службы, Центра управления в кризисных ситуациях и Управления пожаротушения областного главка МЧС.
Мероприятие направлено на профилактику происшествий и пропаганду здорового образа жизни. Сотрудники оперативных служб данной встречей хотели привлечь внимание челябинцев и всех жителей Южного Урала к собственной безопасности и безопасности подрастающего поколения.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Сергей Соколов, открывая флешмоб, пожелал участникам и зрителям хороших эмоций и отличного настроения.
«Зрителей ждало большое количество разнообразных конкурсов. Серьёзные спасатели хотели показать, что иногда нужно уметь расслабиться, пошутить, рассказать о своей непростой профессии в необычной форме. Большинство участников знакомы друг с другом, так как уже не один год делают общее большое дело — спасают людей. Плечом к плечу работают на ликвидации последствий тех или иных происшествий. Тем приятнее было всем встретиться сегодня в такой непринуждённой обстановке. Все этапы флешмоба, в том числе соревновательные, выполнялись исключительно на коньках», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Искромётный ведущий культурно-творческого отдела Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Дмитрий Пестерников «зажигал» на льду, подбадривая участников, заводя болельщиков. Не осталась без внимания и присутствующая на празднике ребятня: мальчишки и девчонки получили от организаторов сувениры. Всех желающих ждал свободный лёд.
Необычным моментом был тот факт, что журналистам также предоставили возможность стать действующими лицами спортивного праздника. Они «сразились» с сотрудниками МЧС в нескольких танцевальных конкурсах.
Конечно же, пожарные-спасатели не забывают и о профилактической работе. Для жителей Челябинска сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и профилактические беседы, раздали яркие памятки с правилами безопасного поведения. Ведь, главное, не ликвидировать последствия беды, а предотвратить её!
И уже в ближайшие дни сотрудникам оперативных служб предстоит обеспечивать комплексную безопасность на большом и ответственном мероприятии — выборах президента Российской Федерации.
Фото ГУ МЧС России по Челябинской области.
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