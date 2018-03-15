Тамбовский СК занялся историей с домом, в котором 2 года не было отопления

После публикаций в СМИ о проблеме жителей двухэтажного дома № 1 по улице Новая площадка в Мичуринске , которые два года живут без отопления, СК организовал доследственную проверку.

Из публикаций следует, что дом отключили от центрального отопления, а теплосеть от дома до котельной демонтировали. После обращения жильцов дома в различные инстанции, им предложили электрические обогреватели, с которыми они живет уже два года. Из-за постоянных холодов дом пришел в плачевное состояние — стены осыпаются и разрослись плесенью.

По мнению жильцов, из-за непригодных условий для жизни в доме умерли двое жильцов — женщина, страдающая астмой, и хозяйка квартиры, заработавшая обширную пневмонию. А в июле 2017 года дом признан аварийным. Администрация города всячески игнорирует эту проблему.