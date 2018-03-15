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Школьники ЗАО посетили 107 пожарно-спасательную часть
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Школьники ЗАО посетили 107 пожарно-спасательную часть 

На Западе Москвы 15 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Учащиеся 2 класса Международной школы Западного округа столицы побывали в гостях у пожарных и спасателей. Экскурсию по 107 пожарно-спасательной части провел сержант внутренней службы Владислав Ан.
Владислав поделился своим опытом и рассказал ребятам об истории развития пожарной службы, провел их по помещениям пожарной части, показал где огнеборцы занимаются и тренируются. Ребята познакомились с пожарными машинамии боевой одеждой пожарного. Владислав продемонстрировал, как за считанные секунды бойцы надевают боевку. И каждый желающий смог примерить пожарную амуницию на себя.
Но особый восторг у ребят вызвала специальная техника, они с интересом слушали рассказ об оборудовании, находящемся в отсеках пожарного автомобиля, чем он оснащен и как используется на пожаре. Пожарные продемонстрировалиребятам сбор и выезд по тревоге на пожар. А юным огнеборцам даже удалось прокатиться на пожарной машине и почувствовать себя настоящими героями.
В завершении экскурсии гости попробовали тушить условный пожар при помощи ствола, что вызвало бурю эмоций у ребят. Из экскурсии школьники узнали много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.
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