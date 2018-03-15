На трассе «Курск-Воронеж» столкнулись фура и грузовик с «огнеопасной» цистерной

В аварии пострадал мужчина. Страшные фото с места аварии на трассе «Курск-Воронеж» опубликовали воронежские пользователи. Фура и грузовик с цистерной с надписью «огнеопасно» столкнулись 15 марта около 14 часов рядом с поворотом на посёлок Горшечное, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области

На снимках видно, как сильно пострадала кабина грузовика, который используют для перевозки опасных грузов. Неизвестно, везла она топливо или ехала пустой. Как сообщил местный портал 46tv.ru, в ДТП пострадал 38-летний мужчина. Врачи диагностировали у него перелом голени.