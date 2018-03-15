Ещё
На трассе «Курск-Воронеж» столкнулись фура и грузовик с «огнеопасной» цистерной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассе «Курск-Воронеж» столкнулись фура и грузовик с «огнеопасной» цистерной 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
В аварии пострадал мужчина. Страшные фото с места аварии на трассе «Курск-Воронеж» опубликовали воронежские пользователи. Фура и грузовик с цистерной с надписью «огнеопасно» столкнулись 15 марта около 14 часов рядом с поворотом на посёлок Горшечное, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.
На снимках видно, как сильно пострадала кабина грузовика, который используют для перевозки опасных грузов. Неизвестно, везла она топливо или ехала пустой. Как сообщил местный портал 46tv.ru, в ДТП пострадал 38-летний мужчина. Врачи диагностировали у него перелом голени.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже у «Алых парусов» ночью сгорел автомобиль Воронежцы: из-за подозрительного предмета к торговому центру съехались спецслужбы Воронежские пожарные показали зрелищный хоккей в полной боевой амуниции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию253
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе238
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской205
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение