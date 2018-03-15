Работники «Жилищника» устроили две поножовщины в разных районах Москвы. В одной скончался дворник

В московском «Жилищнике» произошло сразу два случая поножовщины — в двух районах города работники порезали друг друга. В результате один человек скончался от удара в сердце, а другой поступил в больницу с колотой раной живота. Об это сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Первое ЧП произошло 12 марта в районе Северное Медведково. В полицию поступило сообщение, что на улице Полярная, дом № 37 обнаружили мужчину 1989 года рождения с ножевым ранением живота. Пострадавший жил в общежитии «Жилищника», которое располагается в соседнем доме. В компании он работает водителем трактора.

Полиция установила, что вечером 12 марта между пострадавшим и другим работников «Жилищника» 1970 года рождения возник конфликт. В итоге, нападавший взял кухонный нож и ударил жертву в живот. Нанесенные повреждения оцениваются как тяжкие.

Агрессора задержали.

Второй случай произошел 14 марта. В этот раз без жертв не обошлось — труп мужчины 1961 года рождения нашли в комнате общежития «Жилищника» по адресу улица Сельскохозяйственная, дом № 35А, район Свиблово По этому адресу располагается бытовка, где жили рабочие. В компании мужчина работал в качестве дворника.

На его теле нашли ножевые ранения в области грудной клетки. Один удар пришелся прямо в сердце. Оказалось, что его коллега 1962 года рождения порезал жертву в ночь на 14 марта.

Труп направили в морг.