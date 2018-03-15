Рейд прошел в жилом доме Замоскворечья

Плановую проверку по соблюдению правил безопасности провели в Замоскворечье. Об этом 15 марта сообщил заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по вопросам безопасности Алексей Поляков

— Совместно с сотрудниками полиции мы организовали обход всех квартир жилого дома по адресу: Павелецкая площадь, дом 1. Дополнительно были проверены чердак, подвальные и подсобные помещения на предмет присутствия посторонних лиц и предметов, — проинформировал Алексей Поляков.

Он добавил, что два раза в неделю сотрудники учреждения устраивают проверки квартир, сдаваемых внаймы.