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Рейд прошел в жилом доме Замоскворечья
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Рейд прошел в жилом доме Замоскворечья 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Плановую проверку по соблюдению правил безопасности провели в Замоскворечье. Об этом 15 марта сообщил заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по вопросам безопасности Алексей Поляков.
— Совместно с сотрудниками полиции мы организовали обход всех квартир жилого дома по адресу: Павелецкая площадь, дом 1. Дополнительно были проверены чердак, подвальные и подсобные помещения на предмет присутствия посторонних лиц и предметов, — проинформировал Алексей Поляков.
Он добавил, что два раза в неделю сотрудники учреждения устраивают проверки квартир, сдаваемых внаймы.
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