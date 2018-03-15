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Ярославцев будут штрафовать за мусор и старую траву
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Ярославцев будут штрафовать за мусор и старую траву 

76.ru 15 марта 2018
Фото: 76.ru
В МЧС по Яролавской области начали готовиться к тем временам, когда снег сойдёт и наступит пожароопасное время.
Спасатели рассказали, что с этого года все собственники и арендаторы земельных участков будут обязаны убирать сухую траву и мусор со своих земель. Будь то дачные участки или кусок земли в центре города.
— Как только сойдет снег, собственники земли обязаны убрать с участков сухую траву, — рассказал заместитель главного государственного инспектора Ярославской области по пожарному надзору Алексей Кучер. — Возгорание сухой травы — это бич с момента схода снега и до начала так называемого периода «зеленки».
За неубранную землю будут привлекать к административной ответственности. Для частных лиц штраф за заросший или захламленный участок составит от одной до двух тысяч рублей, организациям придется заплатить гораздо больше — до 250 тысяч рублей и до 50 на должностных лиц.
Следить за порядком будут с помощью плановых проверок.
Поджигать сухую траву запрещено. Прошлой весной нарушителей вычисляли с помощью квадрокоптера.
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