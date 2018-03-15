Ткачев ожидает сбор зерновых в 2018 г. в 110 млн т

"С учетом текущего севооборота прогнозируем валовый сбор зерновых не менее 106 млн тонн. Если год сложится благоприятно, то эта цифра может быть 110 и выше", — отметил Ткачев. В 2017 г. в России был собран рекордный урожай зерна — 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в 2016 г. В 2018 г. будут увеличены посевные площади на 0,4%. "Мы продолжаем наращивать посевные площади. В этом году они превысят 80 млн га", — заявил министр. Озимые посеяны на площади 17,1 млн га и 95% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии. "На юге страны уже начались работы по подкормке озимых — 10% площадей уже подкормлены. Мы планируем засеять яровые культуры на площади 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в прошлом году, — сообщил Ткачев. — Увеличатся посевы под ячмень, рапс, сою, лен, картофель, овощи".