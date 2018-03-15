Ещё
Ткачев ожидает сбор зерновых в 2018 г. в 110 млн т
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Ткачев ожидает сбор зерновых в 2018 г. в 110 млн т 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства РФ сообщил прогноз министерства: Россия в 2018 г. соберет не менее 110 млн т зерна при хорошей погоде.
"С учетом текущего севооборота прогнозируем валовый сбор зерновых не менее 106 млн тонн. Если год сложится благоприятно, то эта цифра может быть 110 и выше", — отметил Ткачев. В 2017 г. в России был собран рекордный урожай зерна — 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в 2016 г. В 2018 г. будут увеличены посевные площади на 0,4%. "Мы продолжаем наращивать посевные площади. В этом году они превысят 80 млн га", — заявил министр. Озимые посеяны на площади 17,1 млн га и 95% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии. "На юге страны уже начались работы по подкормке озимых — 10% площадей уже подкормлены. Мы планируем засеять яровые культуры на площади 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в прошлом году, — сообщил Ткачев. — Увеличатся посевы под ячмень, рапс, сою, лен, картофель, овощи".
Вести.Ru: последние новости
ДТП на Волгоградском проспекте в Москве: два человека ранены В селе Заборье Рязанской области открыли новый медпункт Авария с четырьмя авто на Рязанском проспекте в Москве попала на камеры
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию323
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе250
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской213
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение