Рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности провели в Воскресенском

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Профилактические рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности провели 13 марта сотрудники отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Воскресенского.

— Мероприятия прошли в нежилых помещениях многоквартирных домов. Мы опечатали чердаки и подвалы и проверили технические помещения на предмет наличия нарушений. Во время рейда никаких неполадок обнаружено не было. Данные проверки проводятся на постоянной основе, — добавил сотрудник администрации поселения Воскресенское.

Он отметил, что перед праздничными мероприятиями в марте были усилены меры пожарной безопасности.