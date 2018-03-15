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В Приморье займутся рекультивацией большой свалки у аэропорта Кневичи
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В Приморье займутся рекультивацией большой свалки у аэропорта Кневичи 

Prim.News 15 марта 2018
Ее площадь превышает 20 га.
Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа.
Максимальная цена контракта составляет 5,6 млн рублей. Финансирование — из бюджета Приморского края.
Как уточняется в техническом задании, место выполнения работ — примерно в 520 метрах по направлению на северо-восток от ориентира — жилой дом, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Махалина, д. 34. Площадка рекультивации расположена в приаэродромной территории на расстоянии семь км от контрольной точки аэропорта «Кневичи». Фактическая площадь территории загрязнения составляет 21,6 га. На территории, подверженной негативному влиянию от объекта накопленного вреда, ориентировочно проживают 8000 чел.
Итоги аукциона подведут 9 апреля.
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