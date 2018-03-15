Следователи занялись ЧП с падением наледи на женщину в Воронеже

Воронежские следователи оперативно отреагировали на сообщения СМИ о падении наледи на женщину в центре города.

Напомним, днем 15 марта 35-летнюю женщину госпитализировали с улицы Плеханова. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

«В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение льда, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.