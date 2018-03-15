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Следователи занялись ЧП с падением наледи на женщину в Воронеже
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Следователи занялись ЧП с падением наледи на женщину в Воронеже 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Воронежские следователи оперативно отреагировали на сообщения СМИ о падении наледи на женщину в центре города.
Напомним, днем 15 марта 35-летнюю женщину госпитализировали с улицы Плеханова. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.
Следственные органы СК РФ по Воронежской области начали доследственную проверку случившегося. Они поговорят с пострадавшей и очевидцами, проведут судебно-медицинскую экспертизу.
«В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение льда, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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