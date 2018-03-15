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Опубликованы официальные данные о взрыве на улице Народного Ополчения
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Опубликованы официальные данные о взрыве на улице Народного Ополчения 

АиФ Санкт-Петербург 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Работы по ликвидации последствий взрыва в доме №219 по улице Народного Ополчения продолжаются. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Петербургу и ленинградской области.
В настоящее время сотрудники МЧС обследуют поврежденные конструкции и проводят аварийно-восстановительные работы. На данный момент из дома вывезено более 84 кубометров строительного мусора.
Почти всем людям, кроме жильцов трех разрушенных квартир, разрешили вернуться обратно на свою жилплощадь. Жильцы пострадавших квартир вошли к себе домой в сопровождении спасателей и полиции. Они забрали оттуда деньги, ценные вещи, документы и предметы первой необходимости.
Здание планируют восстановить примерно за месяц.
Напомним, взрыв в доме на улице Народного Ополчения произошел вечером 13 марта. Один человек был госпитализирован с серьезными ожогами.
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