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В Ульяновске сожгли «ВАЗ», с начала года поджогами уничтожено ещё 6 машин
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В Ульяновске сожгли «ВАЗ», с начала года поджогами уничтожено ещё 6 машин 

АиФ — Ульяновск 15 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Автомобиль «ВАЗ-2107», припаркованный во 2-ом Винновском переулке в Ульяновске, уничтожен пожаром, который случился 14 марта около пяти часов утра. Огонь быстро охватил моторный отсек и частично повредил салон. По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, машину могли поджечь. Кстати, с начала года поджог стал причиной возгорания шести автомобилей.
Всего же за два месяца текущего года в городе горели 28 машин, тогда как в прошлом было меньше подобных случаев — 20. Еще шесть пожаров произошли из-за нарушения правил эксплуатации авто, 11 — из-за аварийного режима электрооборудования, еще 4 — из-за неисправности систем механизмов и узлов транспортных средств.
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