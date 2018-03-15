В Ульяновске сожгли «ВАЗ», с начала года поджогами уничтожено ещё 6 машин

Автомобиль «ВАЗ-2107», припаркованный во 2-ом Винновском переулке в Ульяновске , уничтожен пожаром, который случился 14 марта около пяти часов утра. Огонь быстро охватил моторный отсек и частично повредил салон. По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, машину могли поджечь. Кстати, с начала года поджог стал причиной возгорания шести автомобилей.

Всего же за два месяца текущего года в городе горели 28 машин, тогда как в прошлом было меньше подобных случаев — 20. Еще шесть пожаров произошли из-за нарушения правил эксплуатации авто, 11 — из-за аварийного режима электрооборудования, еще 4 — из-за неисправности систем механизмов и узлов транспортных средств.