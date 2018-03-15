Обстоятельства гибели «замёрзжей пенсионерки» в Башкирии проверит следком

Башкирии проводится проверка по факту обнаружения в частном доме в селе Нижний Чат Янаульского района тела женщины с признаками переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба слекдома республики.

По предварительным данным, вечером 7 февраля текущего года соседка обнаружила тело 66-летней односельчанки в доме с печным отоплением. Погибшая при жизни страдала тяжелым неврологическим заболеванием. Предварительная причина смерти — переохлаждение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.