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Обстоятельства гибели «замёрзжей пенсионерки» в Башкирии проверит следком
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Обстоятельства гибели «замёрзжей пенсионерки» в Башкирии проверит следком 

АиФ-Уфа 15 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии проводится проверка по факту обнаружения в частном доме в селе Нижний Чат Янаульского района тела женщины с признаками переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба слекдома республики.
По предварительным данным, вечером 7 февраля текущего года соседка обнаружила тело 66-летней односельчанки в доме с печным отоплением. Погибшая при жизни страдала тяжелым неврологическим заболеванием. Предварительная причина смерти — переохлаждение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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