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Названа предварительная причина выпадения слитков золота из Ан-12 под Якутском
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Названа предварительная причина выпадения слитков золота из Ан-12 под Якутском 

Rambler News Service 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Названа предварительная причина ЧП с Ан-12 под Якутском, в результате которого из самолета выпали золотые слитки.
«По предварительным данным причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза», — сообщает Восточно-Сибирское следственного управление на транспорте СК России.
В сообщении отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Указывается, что часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе.
«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — указывает ведомство.
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