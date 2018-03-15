Названа предварительная причина выпадения слитков золота из Ан-12 под Якутском 

Названа предварительная причина ЧП с Ан-12 под Якутском, в результате которого из самолета выпали золотые слитки.
«По предварительным данным причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза», — сообщает Восточно-Сибирское следственного управление на транспорте СК России.
В сообщении отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Указывается, что часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе.
«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — указывает ведомство.