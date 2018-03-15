Воронежский Дом прав человека снова заливает из-за дырявой крыши

Воронежский Дом прав человека, который располагается в вековом здании на улице Цурюпы, 34, снова затопило.

В любую непогоду общественники, которые вынуждены работать в здании с дырявой крышей, сталкиваются с тем, что их кабинеты просто заливает домой. В этот раз, как только в Воронеж пришло потепление, талая вода начала затапливать помещения на третьем этаже.

«В нескольких помещениях влажные стены, подоконники, на полу лужи. Заливает технику, отклеились обои, вода стекает через люстру. В связи с этим и сотрудники и посетители находятся в опасности из-за возможного электрического замыкания и неизвестного состояния перекрытий крыши, а также критически высокого уровня влажности в помещении (легко определяется по запаху)», — рассказал и.о. директора Дома прав человека Александр Друк.

Общественники сами и через СМИ обращаются к городским властям с просьбой помочь в ремонте крыше. В ДПЧ работают общественные и правозащитные организации, в которые десятки людей ежедневно обращаются за жизненно важной помощью.