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Печной пожар уничтожил дом в Арзамасском районе
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Печной пожар уничтожил дом в Арзамасском районе 

В городе N 15 марта 2018
Фото: В городе N
Крупный пожар, который вспыхнул из-за неисправности печи и дымохода, уничтожил частный жилой дом в селе Красное Арзамасского района. С огнем боролись 14 человек, привлекалось шесть единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в начале двенадцатого ночи вчера, 14 марта. Первые пожарные прибыли на место происшествия через пять минут. К тому времени дом уже горел по всей площади. Находящийся в помещении 60-летний мужчина успел самостоятельно выбраться на улицу. Однако, он надышался продуктами горения, и врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе.
Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Дом сгорел полностью.
Напомним, нижегородские пожарные спасли мать с младенцем из горящей квартиры.
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