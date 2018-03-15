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В Тюмени обнаружили огромный бесхозный каменный фонтан
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Тюмени обнаружили огромный бесхозный каменный фонтан 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Калининском административном округе Тюмени чиновники обнаружили большой бесхозный фонтан. Теперь местная управа пытается выяснить, кому он принадлежит, и ищет лицо, разместившее этот объект.
«Лицу, разместившему этот объект, необходимо обратиться в управу Калининского административного округа администрации города Тюмени по адресу ул. Луначарского, 61, каб. 303, тел. 42-26-41», — сообщается на официальном сайте управы.
Площадь фонтана составляет 200 квадратных метров с диаметром чаши 12 м, наружные стены облицованы природным камнем — 38 кв. м. Если владелец не найдётся, то его обслуживание возьмёт на себя муниципальный бюджет.
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