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Россиянка замерзла насмерть в собственном доме
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Россиянка замерзла насмерть в собственном доме 

dom.lenta.ru 15 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
В Башкирии пожилая женщина скончалась от обморожения в частном доме, где она проживала. Пенсионерка не смогла самостоятельно разжечь огонь в печи, сообщает VistaNews.
Как рассказали соседи пенсионерки, она одна занимала сельскую постройку и была слишком слаба, чтобы принести дрова и развести огонь в печи. «Ее дом находится даже не в конце села, не на отшибе, — поведали агентству односельчане. — Там было много соседей со всех сторон. Сначала никто и не заметил, что в окнах нет света уже целую неделю, а дым не идет из трубы».
Тело замерзшей женщины неделю пролежало в кровати. Известно, что у погибшей есть дочь, но она к матери приезжала редко.
Ранее сообщалось о россиянине, который заблудился в лесу и пять суток провел на 30-градусном морозе. Житель Челябинской области выжил — в этом ему помогли еловые иголки, которые он вместе со снегом употреблял в пищу. Чтобы не замерзнуть, мужчина спал у костра максимум по полчаса. В итоге его отыскали и спасли друзья, которых обеспокоило, что он долго не выходил на связь.
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