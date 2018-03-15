Дом‑интернат для пожилых людей может появиться в новой Москве

На территории новой Москвы вблизи села Покровское планируют построить дом-интернат для пожилых людей общей площадью порядка 8 тысяч квадратных метров, комплекс будет выполнен в неоклассическом стиле, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее проект согласовала Москомархитектура. Заказчик — ООО «Промэкспо».

«Интернат построят по адресу: поселок Вороновское, вблизи села Покровское. Здание будет состоять из трех основных блоков переменной этажности, которые в плане образуют букву H. Общая площадь здания — 7823 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Для проживания запроектированы отделения в южном трехэтажном крыле и северном двухэтажном крыле. В центральной части комплекса будет располагаться столовая, ЛФК, общие зоны и помещения администрации.

Для создания безбарьерной среды площадка перед входом будет выполнена в виде пандуса с небольшим уклоном и облицована нескользящей гранитной плиткой.

«В качестве отделки для фасадов архитекторы «Северин Проект» выбрали натуральный камень светло-серого оттенка и керамогранит», — подчеркивается в материале.

Комплекс будет выполнен в неоклассическом стиле.