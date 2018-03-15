Огненная стихия соединила их навечно

14 марта в трёх боевых подразделениях Центрального округа почтили минутой памяти пожарных, погибших при тушении пожара в здании Центрального выставочного зала «Манеж» в 2004 году и в производственном здании «Виакра» в 2009 году.

Три судьбы, три личности, три разных подразделения (2, 47 и 113 пожарно-спасательные части), но связала на веки огненная стихия.

14 марта 2004 года, Геннадий Золотков и Эдуард Фомин в составе своих звеньев газадымозащитной службы работали на участке тушения пожара по тушению 3-го этажа Центрального выставочного зала «Манеж». В ходе тушения пожара началось внезапное обрушение строительных конструкций в центральной части здания. В результате катастрофического развития пожара они оказались отрезаны от путей эвакуации, так как обрушилась перегородка, отделявшая выставочный зал от чердака, и подвесной потолок, который упав, закрыл единственный вход на лестничную клетку. При отходе с позиций Геннадий и Эдуард попали под обрушение потолка выставочного зала и воздействие высокой температуры. Помещение зала заполнилось дымом и раскаленными продуктами горения. Самостоятельно выбраться из горящего помещения они не смогли.

Были приняты решительные меры по поиску и спасению Геннадия и Эдуарда, но из-за интенсивного горения и высокой температуры поиски были приостановлены.

Спустя пять лет 14 марта произошел пожар на территории одноэтажного производственного административного здания ЗАО «Виакра». В результате интенсивного горения произошло частичное обрушение совмещенного перекрытия на площади 150 кв. метров. Старшина внутренней службы Эдуард Мезенцев в составе отделения автоцистерны работал со стволом на боевой позиции, где проводились работы по дотушиванию отдельных очагов пожара под завалами уже после ликвидации пожара. Внезапно в результате потери несущей способности произошло вторичное обрушение кровли и бетонных перекрытий на обшей площади 50 кв. метров. Эдуард попал в зону обрушения.

Были приняты решительные меры по розыску и спасению старшины внутренней службы Эдуарда Мезенцева, тело которого спустя два часа было извлечено из-под завала без признаков жизни.

Все три пожарных награждены орденом Мужества (посмертно).

Светлая память наших боевых товарищей навсегда останется в наших сердцах!

Золотков Геннадий Николаевич (20.06.1975 — 14.03.2004);

Фомин Эдуард Анатольевич (09.12.1971 — 14.03.2004); Мезенцев Эдуард Владимирович (03.09.1970 — 14.03.2009).