Огнеборцы спасли 27 человек во время тушения пожара в Ленинском районе

Среди спасенных — 8 детей. Годовалую девочку с оогами пришлось доставить в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр. Ее маму и еще одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. МЧС пояснили, что пожар был ликвидирован на площади 15 «квадратов», в его ликвидации принимали участие 50 человек. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде в одном из торговых павильонов на улице Большой Покровской произошел пожар. Сообщение диспетчеру поступило в 00:40. Как выяснилось, загорелся торговый павильон, принадлежавший ООО «Мытный двор». В тушении пожара задействовали 73 человека и 17 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал