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Огнеборцы спасли 27 человек во время тушения пожара в Ленинском районе
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Огнеборцы спасли 27 человек во время тушения пожара в Ленинском районе 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Среди спасенных — 8 детей. Годовалую девочку с оогами пришлось доставить в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр. Ее маму и еще одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
В МЧС пояснили, что пожар был ликвидирован на площади 15 «квадратов», в его ликвидации принимали участие 50 человек.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде в одном из торговых павильонов на улице Большой Покровской произошел пожар. Сообщение диспетчеру поступило в 00:40. Как выяснилось, загорелся торговый павильон, принадлежавший ООО «Мытный двор». В тушении пожара задействовали 73 человека и 17 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал
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