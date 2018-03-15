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В Кировской области на трассе перевернулась фура: причиной ДТП стало лопнувшее колесо
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В Кировской области на трассе перевернулась фура: причиной ДТП стало лопнувшее колесо 

Vyatka-grad.ru 15 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В среду, 14 марта 2018 года, в Верхошижемском районе Кировской области на трассе перевернулся грузовик Volvo с прицепом. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 9:50 на 68 километре автодороги Киров-Советск-Яранск.
«За рулем Volvo ехал 56-летний мужчина. Причиной ДТП стало лопнувшее переднее колесо фуры. Колесо лопнуло, машину развернуло на дороге, и она опрокинулась в кювет», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
В результате аварии травмы получила 55-летняя пассажирка авто. Медики оказали ей помощь на месте происшествия.
В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что к месту ДТП выезжали три единицы техники и восемь спасателей. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
Фото — ГИБДД по Кировской области
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