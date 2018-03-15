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В Омске у Телецентра образовалась длинная пробка из-за массовой аварии
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Омске у Телецентра образовалась длинная пробка из-за массовой аварии 

АиФ-Омск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают очевидцы в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
Сегодня, 15 марта, в Омске произошло дорожно-транспортное происшествия Возле Телецентра столкнулись сразу четыре автомобиля. В связи с эти заблокировано движение автотранспорта в обоих направлениях — в строну центра и в сторону городка Нефтянников.
Отметим, что информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают госавтоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства и причины аварии.
Добавим, что, по предварительной информации, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условиях.
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