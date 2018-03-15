В Омске у Телецентра образовалась длинная пробка из-за массовой аварии

Об этом сообщают очевидцы в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 15 марта, в Омске произошло дорожно-транспортное происшествия Возле Телецентра столкнулись сразу четыре автомобиля. В связи с эти заблокировано движение автотранспорта в обоих направлениях — в строну центра и в сторону городка Нефтянников.

Отметим, что информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают госавтоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Добавим, что, по предварительной информации, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условиях.