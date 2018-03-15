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Сошедший с рельсов трамвай вызвал коллапс на шоссе Энтузиастов
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Сошедший с рельсов трамвай вызвал коллапс на шоссе Энтузиастов 

Мослента 15 марта 2018
Трамвай, следовавший по маршруту № 50, сошел с рельсов на востоке Москвы. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил МОСЛЕНТЕ очевидец.
Авария произошла около 10:00 на шоссе Энтузиастов в районе дома 19. В результате трамвайное движение в обоих направлениях было временно остановлено. В общей сложности в районе ДТП скопилось около 20 трамваев.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
В конце ноября прошлого года на востоке столицы скорая столкнулась с трамваем. В результате пострадали пять человек, их доставили в больницу.
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