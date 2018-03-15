Сошедший с рельсов трамвай вызвал коллапс на шоссе Энтузиастов

Трамвай, следовавший по маршруту № 50, сошел с рельсов на востоке Москвы . Об этом в четверг, 15 марта, сообщил МОСЛЕНТЕ очевидец.

Авария произошла около 10:00 на шоссе Энтузиастов в районе дома 19. В результате трамвайное движение в обоих направлениях было временно остановлено. В общей сложности в районе ДТП скопилось около 20 трамваев.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

В конце ноября прошлого года на востоке столицы скорая столкнулась с трамваем. В результате пострадали пять человек, их доставили в больницу.