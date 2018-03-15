Горит все синим пламенем. Почему попытки согреться смертельно опасны?

Пожары по области нередко уносят жизни. Почему мы горим и горим?

Все ближе к Кремлю

19 января — пожар в жилом доме в Кстове, двое погибших. 22 января ещё две жизни унёс огонь в селе Чулково Вачского района. Два трупа обнаружили спасатели, потушив пожар в многоквартирном доме в Арзамасе . Огромный резонанс вызвал пожар в Афонино: трое малышей не смогли выбраться из горящей квартиры и задохнулись, родителей спасли.

«За первые месяцы 2018 года в регионе зарегистрировано 566 пожаров, — сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области Максим Комаров . — Это на 121 больше, чем годом раньше, — погибло 55 человек. Основные причины — неисправность печей и дымоходов, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования».

К пожарам ведут желание согреться, неосторожность, порой халатность и часто — горячительные напитки. Только бань в Нижегородской области сгорает по 12 штук в неделю.

Но одно дело — бани, а совсем другое — Мытный рынок на главной улице столицы ПФО. Его, казалось бы, постоянно должны проверять. Но 1 марта рынок тушили 73 человека и 17 единиц техники. Торговый павильон горел открытым огнём. По предварительной версии, причина — в недостатках электрооборудования. Жертв и пострадавших нет. Пострадала часть городского выставочного комплекса и помещение кафе, примыкающие к рынку.

«Бомж водохлебов»

Огонь добрался и до деревянных домов старой постройки в Нижнем Новгороде. 4 марта горело двухэтажное строение на ул. Октябрьской, а 11 марта тушили такой же дом в районе пл. Сенной. Оба здания успели расселить, и только поэтому удалось избежать жертв. Пока точные причины пожаров устанавливают.

На ум приходит всякое. Земля в центре Нижнего — «золотая». Сколько раз деревянные дома в центре города вдруг вспыхивали в ночи, а через некоторое время на их месте начинали расти этаж за этажом элитные новостройки?

«По закону до сноса расселённого здания ответственность за его сохранность несёт муниципалитет, — говорит градозащитница Анна Давыдова . — У нас есть такая присказка, «объясняющая», по версии властей, пожары в деревянных кварталах Нижнего: «Бомж Водохлёбов чайник кипятил». Безусловно, часто причиной пожаров в уже расселённых домах становится свободный доступ туда посторонних лиц. Но и про умышленное уничтожение таких строений забывать не стоит…»

Анна Давыдова сообщила, что пока градозащитникам и новым городским властям удалось договориться: все расселённые дома, представляющие историко-культурную ценность, будут максимально надёжно консервировать, пока не решится их дальнейшая судьба.