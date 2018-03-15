Спасатели вызволили из «снежного плена» три автомобиля

По информации пресс-службы, около половины четвёртого ночи сотрудники 16-й пожарной части Верховского района в деревне Теляжье вытащили из снега и отбуксировали автомобиль ВАЗ-2107.

Орле около пяти часов утра сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Поселковую областного центра. Большегруз «Скания» сломался на проезжей части. Сотрудники МЧС отбуксировали транспортное средство с проезжей части.

Рано утром, в 06.44, в селе Старогольское Новодеревеньковского района в «снежный плен» попал автомобиль Газель. Сотрудники МЧС помогли водителю выбраться из западни.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз — по семь выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.