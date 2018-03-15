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Спасатели вызволили из «снежного плена» три автомобиля
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Спасатели вызволили из «снежного плена» три автомобиля 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
В Орловской области сотрудники МЧС несколько раз выезжали на помощь водителям, застрявшим на автодорогах региона.
По информации пресс-службы, около половины четвёртого ночи сотрудники 16-й пожарной части Верховского района в деревне Теляжье вытащили из снега и отбуксировали автомобиль ВАЗ-2107.
В Орле около пяти часов утра сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Поселковую областного центра. Большегруз «Скания» сломался на проезжей части. Сотрудники МЧС отбуксировали транспортное средство с проезжей части.
Рано утром, в 06.44, в селе Старогольское Новодеревеньковского района в «снежный плен» попал автомобиль Газель. Сотрудники МЧС помогли водителю выбраться из западни.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз — по семь выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
Сообщение Спасатели вызволили из «снежного плена» три автомобиля появились сначала на РИА 57.
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