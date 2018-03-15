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За сутки в Пензе сбили трех пешеходов, среди пострадавших — ребенок
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

За сутки в Пензе сбили трех пешеходов, среди пострадавших — ребенок 

PNZdrive 15 марта 2018
Фото: PNZdrive
В минувшую среду, 14 марта, сотрудникам пензенской Госавтоинспекции трижды сообщали о дорожных авариях с участием пешеходов. Сигнал о первом ДТП поступил на пульт дежурного около 10:20. Напротив дома №88а по улице Бакунина в Пензе автомобиль марки «LADA-212140», за рулем которого находился водитель 1978 года рождения, сбил женщину. С места происшествия 55-летнюю пострадавшую доставили в больницу.
Около 16:15 в Октябрьском районе Пензы под колесами вазовской легковушки пострадала 12-летняя девочка.
«По предварительным данным, напротив дома №24а по проспекту Строителей автомобиль «ВАЗ-217030» под управлением мужчины 1974 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пострадавшая — девочка 2006 года рождения — получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.
Вечером того же дня на улице Луначарского в Пензе внедорожник «Toyota Land Cruiser» с прицепом сбил женщину 1985 года рождения. Пострадавшей потребовалась госпитализация.
В настоящее время в обстоятельствах дорожных аварий разбираются автополицейские.
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