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На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация
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На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В подмосковном Клину сотрудники МЧС начали дегазацию мусорного полигона «Алексинский карьер».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, от местных жителей поступали жалобы на неприятный запах. Источником загрязнения воздуха оказался полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер». Лаборатории МЧС провели мониторинг воздуха в районе свалки и превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. На свалке начаты работы по экстренной дегазации, пробурены 20 скважин.
Между тем ранее в Волоколамском районе Подмосковья прошел митинг. Люди, которые живут рядом с мусорным полигоном «Ядрово, жаловались на плохой запах и требовали закрыть свалку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.
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