На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация 

В подмосковном Клину сотрудники МЧС начали дегазацию мусорного полигона «Алексинский карьер».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, от местных жителей поступали жалобы на неприятный запах. Источником загрязнения воздуха оказался полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер». Лаборатории МЧС провели мониторинг воздуха в районе свалки и превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. На свалке начаты работы по экстренной дегазации, пробурены 20 скважин.
Между тем ранее в Волоколамском районе Подмосковья прошел митинг. Люди, которые живут рядом с мусорным полигоном «Ядрово, жаловались на плохой запах и требовали закрыть свалку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.