На мусорном полигоне в подмосковном Клину идет экстренная дегазация

В подмосковном Клину сотрудники МЧС начали дегазацию мусорного полигона «Алексинский карьер».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, от местных жителей поступали жалобы на неприятный запах. Источником загрязнения воздуха оказался полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер». Лаборатории МЧС провели мониторинг воздуха в районе свалки и превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. На свалке начаты работы по экстренной дегазации, пробурены 20 скважин.