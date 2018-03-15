Ещё
В Ливнах пожарные вытащили из огня хозяйку горящего дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Ливнах пожарные вытащили из огня хозяйку горящего дома 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
В МЧС по Орловской области обнародовали подробности пожара в жилом доме на улице Крестьянской Ливен, который произошёл накануне, 14 марта.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 09.53. К моменту прибытия дежурного караула из окна дома шел дым, горели внутренние помещения и существовала угроза распространения огня на смежные помещения и чердак.
Звено газозащитников провело разведку. После этого, один ствол был подан на тушение, второй — на защиту чердачного помещения. В 09.59 из дома была спасена женщина 1950 года рождения. В результате возгорания дом выгорел по всей площади — 67 квадратных метров и чердак.
Также в комнате обгорело кресло, огонь повредил стену печи на площади два квадратных метра, обгорел потолок на площади два квадратных метра, закопчены две комнаты на площади 30 квадратных метров. Пожарным удалось спасти от огня оставшуюся часть дома.
По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. Погибших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Ливнах сгорел жилой дом  Сообщение В Ливнах пожарные вытащили из огня хозяйку горящего дома появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Болховском районе на пожаре погиб местный житель На орловской трассе «легковушка» догнала КАМАЗ дорожников В Орловской области на праздники сгорели две машины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию373
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури38
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе254
Группа «Пикник» разбилась в ДТП57
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение