В Ливнах пожарные вытащили из огня хозяйку горящего дома

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 09.53. К моменту прибытия дежурного караула из окна дома шел дым, горели внутренние помещения и существовала угроза распространения огня на смежные помещения и чердак.

Звено газозащитников провело разведку. После этого, один ствол был подан на тушение, второй — на защиту чердачного помещения. В 09.59 из дома была спасена женщина 1950 года рождения. В результате возгорания дом выгорел по всей площади — 67 квадратных метров и чердак.

Также в комнате обгорело кресло, огонь повредил стену печи на площади два квадратных метра, обгорел потолок на площади два квадратных метра, закопчены две комнаты на площади 30 квадратных метров. Пожарным удалось спасти от огня оставшуюся часть дома.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. Погибших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.

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