Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород жителя Грозного

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, 28-летний мужчина нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Тяжелобольного доставили в областной центр на самолете АН-148 МЧС России, оснащенном современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

На протяжении всего авиарейса пациента сопровождали медицинские специалисты «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В Нижнем Новгороде пострадавшего доставили для лечения в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр.

Напомним, спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород младенца из Грозного.