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Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород жителя Грозного
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород жителя Грозного 

Newsroom24 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
Спецборт МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного мужчины из Грозного в Нижний Новгород.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, 28-летний мужчина нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Тяжелобольного доставили в областной центр на самолете АН-148 МЧС России, оснащенном современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.
На протяжении всего авиарейса пациента сопровождали медицинские специалисты «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.
В Нижнем Новгороде пострадавшего доставили для лечения в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр.
Напомним, спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород младенца из Грозного.
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