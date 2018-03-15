Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород жителя Грозного 

Спецборт МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного мужчины из Грозного в Нижний Новгород.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, 28-летний мужчина нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Тяжелобольного доставили в областной центр на самолете АН-148 МЧС России, оснащенном современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.
На протяжении всего авиарейса пациента сопровождали медицинские специалисты «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.
В Нижнем Новгороде пострадавшего доставили для лечения в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр.
Напомним, спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород младенца из Грозного.