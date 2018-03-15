В Оренбургской области из-за пожара около 600 горняков выведены из рудника 

В Оренбургской области после возникновения пожара на руднике из него были выведены почти 600 горняков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел на территории ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», а площадь возгорания составила 12 кв. м.
"Пострадавших нет, выведены 579 человек", — рассказал источник.
По его словам, в настоящее время на руднике возобновлена работа.
Ранее сообщалось, что основными причинами аварии на руднике «Мир» в Якутии стали нарушения проектных решений и правил промышленной безопасности.