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В Управлении по ЦАО проведено совещание с операторами соревнований «Школа Безопасности»
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В Управлении по ЦАО проведено совещание с операторами соревнований «Школа Безопасности» 

Управа района Арбат города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На встрече обсуждались вопросы организации проведения межрайонного (окружного) этапа соревнований «Школа Безопасности» в Центральном административном округе и Московских городских полевых лагерей.
— Окружной этап пройдет в апреле 2018 года в Природном заказнике «Воробьёвы горы», — говорит оператор-координатор системы экологического образования, краеведения и туризма по МРСД№2 Арсений Калашников. — На дистанции в три километра будут размещены этапы основных блоков: «Ликвидация последствий ЧС техногенного характера», «Ликвидация последствий ЧС на Акватории» и «Ликвидация последствий ЧС природного характера». Также планируется провести конкурс стенгазет, подготовленных командами заранее.
В окружном этапе соревнований «Школа безопасности» примут участие команды общеобразовательных учреждений Центрального административного округа по двум возрастным группам: младшая — юноши и девушки 13-14 лет и старшая — 15-16 лет. Командам предстоит продемонстрировать навыки оказания первой помощи, извлечения условного пострадавшего из зоны АХОВ и завала, одевания боевой одежды пожарного, боевого развертывания с подачей воды и поражения мишени и многое другое.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент образования города Москвы, Главное управление МЧС России по г. Москве и Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
В ходе совещания с представителями опорных (базовых) площадок, ответственных за координацию работы на территории межрайонных советов директоров образовательных организаций были определены площадки для тренировок команд, обозначены время, место и порядок проведения соревнований. Было отмечено, что участникам соревнований необходимо пройти серьезную подготовку под руководством пожарных, спасателей и медицинских работников. Обсуждались вопросы организации взаимодействия с Управлением по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве, привлечения специализированной техники и предоставления аварийно-спасательного инструмента. Начальник Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Рябцев подчеркнул значимость предстоящего мероприятия, ведь от результата, показанного командами на межрайонных соревнованиях, зависят престиж и позиции округа в вопросах развития движения «Школа безопасности».
По вопросу участия команд, которые будут представлять наш округ в Московских полевых лагерях «Юный пожарный», «Юный водник» и «Юный спасатель» обговаривался состав команд участников, режим тренировок и возможность их проведения на базе спортивного комплекса Пожарно-спасательного центра Москвы.
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