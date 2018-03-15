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В поселке Муезерский Республики Карелия полицейские помогли жильцам покинуть горящий дом
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В поселке Муезерский Республики Карелия полицейские помогли жильцам покинуть горящий дом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
14 марта в дежурную часть отделения МВД России по Муезерскому району позвонила жительница одного из домов. Она сообщила, что горит соседняя квартира.
Незамедлительно по указанному адресу выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и руководство отдела. Выяснилось, что очаг возгорания находился на втором этаже трехэтажного дома. Сотрудники полиции стали помогать пожарному расчету в ликвидации пожара. Но вскоре оказалось, что из-за сильного задымления в подъезде из квартиры на третьем этаже не может выйти 15-летняя девушка. В связи с тем, что пожарные занимались тушением горящей квартиры, полицейские приняли решение эвакуировать подростка своими силами. Старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Сергей Иванов по пожарной лестнице поднялся к окну третьего этажа и помог девушке выбраться из наполненной дымом квартиры на улицу.
Тем временем выяснилось, что еще одна жительница дома находилась в опасности. На втором этаже, в соседней с горевшей квартирой, находилась 73-летняя женщина. Заметив ее, полицейский по приставной лестнице полез к ней на помощь. Но в этот раз открыть окно не удалось, поэтому пришлось проникать в помещение через форточку. Уже изнутри Сергей распахнул окно и вместе с пенсионеркой спустился вниз.
Оказавшись в безопасности, обе спасенные поблагодарили всех, кто пришел на помощь и в особенности майора полиции Иванова. Руководство полиции Муезерского района готовит представление к поощрению сотрудника.
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