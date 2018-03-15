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Из крупного пожара в Новотроицке спасли пенсионерку
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Из крупного пожара в Новотроицке спасли пенсионерку 

ProOren 15 марта 2018
Фото: ProOren
Днем 14 марта в городе Новотроицке загорелся двухэтажный дом.
На место сразу были привлечены два расчета огнеборцев, которые по прибытию установили горение лестничной клетки. Это обстоятельство существенно затрудняло возможную эвакуацию жильцов.
Вскоре пожарные установили, что в одной из квартир находится пожилая женщина. Ее удалось вывести на воздух и передать медикам.
По информации ГУ МЧС по Оренбургской области, огонь повредил деревянные конструкции тамбура и лестничный марш второго этажа на общей площади 7 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Предположительная причина пожара — поджог.
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