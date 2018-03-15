В Москве показали самые уникальные пожарные машины со всего мира

На днях, в Москве в КВЦ Сокольники завершилась очередная выставка старинных автомобилей в традиционном формате «Олдтаймер-Галереи». Центральной темой нынешнего «Олдтаймера» стала специальная экспозиция, посвященная 100-летию пожарной охраны СССР. Выставку смело можно назвать уникальной, ибо еще никогда в истории не удавалось собрать под одной крышей практически все сохранившиеся в Центральной России пожарные машины, и прочую пожарную технику, отражающую историю огнеборства с XIX по XXI век.

Если говорить о практической и исторической значимости, то наиболее важными экспонатами выставки можно считать первые советские пожарные автомобили АМО-Ф15 «Промет», ПМГ-1, ПМЗ-1 и ПМЗ-2 — с которых берет начало отечественное производство пожарной техники. Уникальна в своем роде пожарная цистерна на шасси грузовика ЯГ-6 — единственного сохранившегося экземпляра этой модели. Послевоенные пожарные машины по-своему интересны. На их долю выпало тушить самые громкие пожары ХХ века: в гостинице «Россия» в 1977 году и в гостинице «Ленинград» в 1991 году.

Эпоха 20-х годов представлена пожарными машинами иностранного производства, которые использовались или могли использоваться советскими пожарными в те времена. Это и автомобили известных марок, например, «Кадиллак», переоборудованный для несения пожарной службы, и изделия специализированных фирм, таких как американские «Сигрейв», РЕО, «Деннис» и «Американ ЛаФранс».

Однако, расскажем о каждом автомобиле по порядку:

American LaFrance (1925)

История American LaFrance Fire Engine Company уходит корнями вглубь веков: считается, что ее история началась в 1832 году с производства ручных пожарных насосов и разного оборудования по борьбе с огнём. В автомобильную эпоху компания занялась и выпуском пожарных машин, одна из которых попала в Россию — это пожарная линейка с лестницей, цистерной и насосом.

Dennis (1929)

Классический британский пожарный автомобиль с длинной выдвижной лестницей, насосом и различным оборудованием. Изготовлен фирмой Dennis Brothers, которой выпала длинная жизнь — с 1895 по 2001 год. Кроме пожарных машин фирма запомнилась также грузовиками, автобусами и автомобилями военного назначения. В России известен лишь один пожарный автомобиль марки Dennis.

REO (1929)

Марка REO — это инициалы её основателя Рэнсома Эли Олдса, отметившегося в истории также маркой Oldsmobile. Но если последняя ещё жива и входит в состав General Motors , то жизнь REO продлилась с 1905 по 1975 год. Пожарные машины REO сегодня стали раритетами. Один из сохранившихся — этот автомобиль, оборудованный пожарным насосом, ручной сиреной и световыми спецсигналами.Seagrave

Seagrave Model 6WT (1927)

Основная функция этой американской пожарной машины — насосная станция, предназначенная для доставки к месту возгорания расчета пожарных и подачи воды из системы городской канализации или водоема к месту тушения пожара. Автомобиль был приобретен в Америке в состоянии, требующем реставрации, но все восстановительные работы были проведены в России.

Cadillac Model 314 (1926)

Видеть «Кадиллак» на службе в пожарной охране довольно непривычно: эта марка ассоциируется скорее с американскими президентами, звездами Голливуда и удачливыми дельцами с Уолл-Стрит, чем с трудягами пожарными. Однако, у «Кадиллаков» было одно свойство, подходящее пожарным — мощный мотор, способный быстро доставить команду огнеборцев к месту возгорания.

Автонасос ПМГ-1 (1932)

Первая полностью отечественная пожарная машина, ставшая самой распространенной в 30-е годы. Использовалась для доставки боевого расчета и огнетушащих средств к месту пожара. Основными пользователями ПМГ-1 были пожарные части в не очень крупных населенных пунктах. Впоследствии эти машины часто передавались сельским пожарным дружинам.

Автоцистерна ПМЗ-2 (1936)

Вторая модель Миусского завода пожарных машин строилась на шасси ЗИС-5. Она получила цистерну большего объёма — на 1600 литров, благодаря чему удавалось потушить серьезное возгорание при помощи приезда только одной пожарной машины. Машина ПМЗ-2 могла работать в качестве цистерны и автонасоса — за эту универсальность ее особенно любили советские пожарные.

Автолестница Metz DL-26 на шасси ЗиС-6 (1937)

Телескопическая лестница высотой 30 метров предназначалась для тушения пожаров в высотных домах и эвакуации жителей с верхних этажей. Советская промышленность в 30-е годы ещё не наладила выпуск подобных лестниц, поэтому на шасси трехосного грузовика ЗИС-6 установили лестницу немецкой фирмы Metz. Делали это на самой фирме, для чего шасси ЗИС-6 отправляли в Германию

Автоцистерна на шасси ЯГ-6 (1936)

Грузовики Ярославского автомобильного завода — настоящие советские «тяжеловозы», бравшие на борт до 5 тонн груза. Пожарный ЯГ-6 выполнял функции цистерны для воды, доставляя ее к месту возгорания — в те годы водопровод ещё отсутствовал на окраинах городов, застроенных деревянными домами и бараками, служившими очень частыми объектами возгорания.

Автонасос ПМЗ-18 (1956)

С появлением новых моделей грузовиков обновлялись и пожарные машины на их шасси. На шасси ЗИЛ-164 Прилукский завод выпускал пожарную машину ПМЗ-18, способную перевозить 465 литров пенообразователя, заменяющего собой полторы-две тонны воды. Боевой расчет составлял 10 человек, а к месту возгорания пожарная машина могла примчаться со скоростью 75 км/ч.

Пожарный автомобиль в типично американском стиле с расположением насоса впереди, а не сзади, как это принято, например, у советских пожарных машин. Такая необычная компоновка не только освобождала место за кабиной, но и делала более удобной работу пожарных с насосом, вокруг которого было намного больше свободного пространства, чем если бы он устанавливался сзади.

International Harvester B120 (1960)

Шведская пожарная машина на шасси американского полноприводного грузовика с 750-литровой цистерной и насосом производительностью 30 литров в минуту, установленном спереди. Автомобиль с 1995 года нес службу в пожарной части карельского города Костомукша , в 2005 году были списан, продан в частные руки и затем отреставрирован до первоначального состояния.

Magirus-Deutz 150 D10 (1966)

Пожарная техника всегда была главной в производственной программе немецкой фирмы Magirus, ведущей отсчёт своей истории с 1866 года. Фактически имя Magirus стало синонимом добротного и качественного немецкого пожарного автомобиля. В 1936 году фирма была выкуплена кёльнским акционерным обществом Deutz AG, после чего появилась двойная марка Magirus-Deutz.

Автолестница АЛ-30 (131) 506 (1988)

Шасси грузовика ЗИЛ-131 стало основным для монтажа на нем телескопических автолестниц для проведения спасательных работ в верхних этажах зданий. Мощная лестница могла выдвигаться на 30 метров и держать на себе вес до 1000 кг, при этом вес всего автомобиля составляет 10185 кг. Сконструированная еще в СССР лестница АЛ-30 до сих пор находится на службе в пожарной охране.

АВ-40 (375) Ц50А на шасси Урал-375Н (1979)

Автомобиль воздушно-пенного тушения стоял на страже советской нефти — он применялся для тушения пожаров на нефтеперерабатывающих заводах и нефтехранилищах. Горящий резервуар АВ-40 тушил двумя пеноподъёмниками, а разлившиеся нефтепродукты — шестью пеногенераторами. В цистерне перевозилось 4000 литров пенообразователя и еще 180 литров — в баке.